POL-MA: Sinsheim: Gelddiebstahl in Café; Zeugen gesucht

Sinsheim (ots)

Eine 89-jährige Frau war am Freitagnachmittag mit ihrer Familie zum Kaffeetrinken in einem Cafe, das sich in einem Einkaufszentrum am Karlsplatz befindet.

Gegen 16.30 Uhr setzten sich zwei Männer an den nahestehenden Nachbartisch und stahlen aus der Handtasche der Seniorin, die über ihrer Stuhllehne hing, mehr als 100.- Euro. Die 89-Jährige bemerkte erst rund einer Stunde später beim Bezahlen, dass das Geld fehlte. Die beiden vermutlichen Täter hatten bereits nach zehn Minuten das Lokal verlassen, ohne etwas bestellt zu haben. Sie werden wie folgt beschrieben:

1. Täter: ca. 30-40 Jahre; ca. 170 cm; schmales Gesicht; Dreitagebart; dunkler Anorak.

2. Täter: ca. 30-40 Jahre; ca. 170 cm; rundes Gesicht; Backenbart mit ausgeprägtem Oberlippenbart; weißes Hemd mit Stehkragen; dunkler Pullover.

Hinweise bitte an das Polizeirevier Sinsheim, Tel.: 07261/690-0.

