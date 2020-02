Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Seckenheim: Wohnungseinbruch; Zeugen gesucht

Mannheim (ots)

Eingebrochen wurde am Freitagabend auch in eine Wohnung in der Stau-fener Straße. Der oder die Täter drangen über eine Terrassentür in die Wohnung ein und erbeuteten Schmuck und Bargeld. Der Gesamtschaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Ob dieser Einbruch im Zusam-menhang dem Einbruch in eine Wohnung in Ilvesheim steht, ist Gegen-stand der Ermittlungen. Zeugen wenden sich bitte an den Kriminaldauer-dienst, Tel.: 0621/174-4444 oder an das Polizeirevier Ladenburg, Tel.: 06203/9305-0.

