Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Wohnungseinbruch; Zeugen gesucht

Heidelberg (ots)

Am Freitag, gegen 18 Uhr wurde eine Zeugin auf einem Wohnungseinbruch in der Schwetzinger Straße durch lauten Krach aufmerksam, der sich in ihrer unmittelbaren Nachbarschaft ereignete. Bis zum Eintreffen der ersten Streife hatten der oder die Täter bereits das Weite gesucht. Ob aus der Wohnung etwas gestohlen wurde, steht noch nicht fest. Nach den ersten hatten der oder die Täter versucht, die Wohnungstür mit ei-nem Brecheisen aufzubrechen. Als dies nicht gelang, wurde sie eingetre-ten. Weitere Zeugen, die Hinweise zum Einbruch, bzw. zu dem oder den Tätern geben können, werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauer-dienst, Tel.: 0621/174-4444 oder mit dem Polizeirevier HD-Süd, Tel.: 06221/3418-0 in Verbindung zu setzen.

