Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Unfallflucht mit hohem Sachschaden; Zeugen gesucht

Heidelberg (ots)

Ein bislang unbekannter Autofahrer beschädigte am Freitag, in der Zeit von 9-11 Uhr, einen Mercedes CLS, der auf dem Parkplatz einer Arztpra-xis "Im Buschgewann" abgestellt war. Dabei entstand ein Sachschaden von über 5.000.- Euro. Das Fahrzeug des Verursachers dürfte dabei auch erheblich beschädigt worden sein. Zeugen, die Hinweise zum Unfallher-gang, bzw. Zum Verursacher und/oder dessen Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Heidelberg-Süd, Tel.: 06221/3418-0 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Norbert Schätzle

Telefon: 0621 174-1102

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell