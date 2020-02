Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Neulußheim: Unfall im Kreisverkehr; keine Verletzte

Neulußheim (ots)

Zu einem Verkehrsunfall im Kreisverkehr kam es am späten Freitagvor-mittag in der Waghäuseler Straße. Ein 87-jähriger Mercedes-Fahrer war unvorsichtig in den Kreisverkehr eingefahren und dabei die Vorfahrt eines 44-jährigen Ford-Fahrers übersehen. Durch die Kollision beider Fahrzeuge entstand ein Sachschaden von über 5.000. Verletzt wurde zum Glück niemand.

