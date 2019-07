Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Pfaffengrund: Einbruch in Firmengebäude - Polizei sucht Zeugen

Heidelberg-Pfaffengrund (ots)

Unbekannte Täter brachen in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in ein Firmengebäude im Stadtteil Pfaffengrund ein. Die Einbrecher überstiegen zunächst die Umzäunung des Firmengeländes in der Siemensstraße. Anschließend schlugen sie eine Scheibe an der Gebäudefront ein und stiegen mithilfe eines Stuhles in den Empfangsraum der Firma ein. Im Tresenbereich durchwühlten sie die Schubladen und ließen zwei Laptops, ein Tablet-PC und einen PC mitgehen. Aus einer Kasse entnahmen sie das Bargeld. Anschließend begaben sie sich durch eine Durchgangstür in die Produktionsräume einer benachbarten Firma und öffneten auch dort mehrere Schränke. Inwiefern sie auch etwas entwendeten ist derzeit noch unklar. Ein im Produktionsraum stehendes Firmenfahrrad schoben die Einbrecher aus dem Gebäude und hoben es über die Umgrenzungsmauer, ließen es dort dann aber zurück.

Insgesamt entstand ein Schaden von rund 15.000 Euro.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heidelberg-Süd, Tel.: 06221/3418-0 zu melden.

