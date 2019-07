Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Eberbach: Audi-Fahrerin schaute eindeutig zu tief ins Glas... Gefährdete Verkehrsteilnehmer werden gebeten, sich zu melden

Eberbach/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Mit satten 2,24 Promille nahm eine Frau am Samstagmorgen gegen 9 Uhr am Straßenverkehr teil. Bei ihrer Fahrt in der Friedrichsdorfer Landstraße/Wilhelm-Blos-Straße räumte sie gleich zwei Autofahrern deren Vorfahrt nicht ein, so dass nur durch schnelle Reaktionen Verkehrsunfälle verhindert werden konnten. Unbeeindruckt von allem setzte die Frau ihre Fahrt durch das Stadtgebiet fort und parkte ihren Audi in der Unteren Talstraße.

Bei einem Autofahrer handelt es sich sogar um einen Polizeibeamten, der sich sogleich in den Dienst versetzte und die 31-jährige Frau auf ihr Fahrverhalten ansprach. Sie stand deutlichst unter Alkoholeinkwirkung, so dass er seine Kollegen verständigte. Nach dem positiven Testergebnis folgten auf der Dienststelle des Eberbacher Reviers Blutentnahme und Führerscheinbeschlagnahme.

Der zweite Autofahrer wie auch sonstige Personen, die evtl. durch die Fahrweise - sie kam mehrfach auf die Gegenfahrbahn und fuhr in Schlangenlinien - der Audi-Fahrerin gefährdet wurden, werden gebeten, sich bei der Eberbacher Polizei, Tel.: 06271/92100, zu melden.

