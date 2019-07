Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Waibstadt/Rhein-Neckar-Kreis: Müll im Wald abgeladen - Polizei sucht Zeugen

Waibstadt/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Unbekannte Täter haben im Wald zwischen Waibstadt und Daisbach mehrere blaue Müllsäcke abgeladen. Ein Zeuge hatte am Samstag kurz nach 11 Uhr die Polizei informiert. Die Ermittlungen ergaben, dass der Müll im Hetzengrundweg, ca. 500 Meter vom Parkplatz Daisbachtalstraße an der Kreisstraße 4281 illegal entsorgt wurde. In den Säcken waren u.a. Eimer, Farb- und Lackdosen sowie Blumentöpfe. Dem Inhalt nach zu schließen muss davon ausgegangen werden, dass ein Raum bzw. eine Garage entrümpelt wurde. Der Ablagezeitpunkt steht bislang nicht genau fest. Der Bau der Stadt Waibstadt wird sich um die fachgerechte Entsorgung kümmern. Das Polizeirevier Sinsheim hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die im genannten Bereich verdächtige Personen oder ein Fahrzeug bemerkt haben, werden gebeten sich unter Telefon 07261/6900 bei der Polizei zu melden.

