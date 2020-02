Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Ilvesheim: Wohnungseinbruch; Zeugen gesucht

Ilvesheim (ots)

Schmuck erbeuteten bislang unbekannte Täter am Freitag zwischen 11 Uhr und 24 Uhr bei einem Einbruch in eine Wohnung in der Beethovenstraße. Hierzu schlugen sie ein Fenster ein und gelangten so in die Woh-nung, um dort Schränke und Schubladen zu durchwühlen. Der Gesamtschaden steht noch nicht fest. Alleine der angerichtete Sachschaden beläuft sich auf rund 2.000.- Euro. Zeugen wenden sich bitte an den Kriminaldauerdienst, Tel.: 0621/174-4444 oder an das Polizeirevier Ladenburg, Tel.: 06203/9305-0.

