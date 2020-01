Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 200106-1: Raubversuch während Busfahrt - Frechen

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Die Polizei sucht Zeugen, die den Vorfall gesehen haben.

Ein 17-Jähriger stieg am Samstag (04. Januar) um 16:20 Uhr an der Wilhelm-Leuschner-Straße in den Bus. An der Haltestelle auf der Dr.-Tusch-Straße beabsichtigte er, an der hinteren Bustür auszusteigen. Dort schlug ihn unvermittelt ein etwa gleichaltriger Jugendlicher, der sich ebenfalls in dem Bus befand und forderte seine getragenen Ohrhörer. Das verneinte der Geschädigte, stieg aus und ging in ein Bekleidungsgeschäft auf der Hauptstraße. Der Täter folgte ihm bis dorthin und forderte erneut die Herausgabe der Ohrhörer. Dann entfernte er sich und der Geschädigte suchte zusammen mit seiner Mutter die nahegelegene Polizeiwache auf.

Der Täter ist etwa 17 Jahre alt und 180 Zentimeter groß. Er war von fülliger Statur und hatte dunkelbraune Haare und braune Augen. Bekleidet war der Täter mit einem grünen Parka.

Das Kriminalkommissariat 22 in Kerpen bittet Zeugen, sich unter Telefon 02233 52-0 zu melden. (bm)

