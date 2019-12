Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Grefrath-Vinkrath: Nach Auffahrunfall - Zeugen retten Fahrer aus brennendem Fahrzeug

Grefrath-Vinkrath (ots)

Am Montagmorgen gegen 08.10 Uhr fuhr ein 73-jähriger Autofahrer aus Straelen auf der Landstraße 39 in Richtung Grefrath. Aus bisher ungeklärten Gründen achtete er nicht auf eine vor ihm fahrende Baumaschine und fuhr auf diese auf. Durch die Kollision geriet der Wagen des 73-Jährigen in Brand. Der Fahrer des Baggers, ein 46-jähriger Nettetaler, und weitere Zeugen befreiten den 73-Jährigen aus dem brennenden Auto. Der Straelener wurde verletzt und zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. /wg (1507)

