POL-REK: 200103-2: Nachtragsmeldung zur Pressemitteilung: 201219-1: Fußgänger verstorben - Wesseling

Das Obduktionsergebnis des unter unbekannten Umständen verletzten und später verstorbenen Fußgängers liegt vor: Es muss sich um einen Verkehrsunfall gehandelt haben.

Laut jetzt vorliegendem Obduktionsergebnisses muss es sich ursächlich um einen Verkehrsunfall gehandelt haben, in dessen Folge der 66-jährige Wesselinger so schwer verletzt worden ist. Die Ermittler des Verkehrskommissariates in Hürth gehen derzeit davon aus, dass ein Auto mit hohem Tempo den Mann erfasste und davonfuhr.

Weiterführende Ermittlungen haben ergeben, dass zwei namentlich nicht bekannte Jugendliche den Verletzten im Kiosk meldeten und so die Rettungskette in Gang setzten. Die Personalien der beiden dort flüchtig bekannten Jugendlichen sind unbekannt. Sie werden dringend als Zeugen gesucht. Ebenso ein kurz nach dem Verkehrsunfall am Kiosk vorbeifahrender weißer Wagen. Der Fahrer des Wagens wird dringend von der Polizei als Zeuge gesucht. Weitere Hinweise zum flüchtigen Autofahrer oder dem Unfallwagen selbst nimmt das Verkehrskommissariat in Hürth unter Telefon 02233 52-0 oder jede Polizeidienststelle entgegen.

Die Polizei des Rhein-Erft-Kreises erhielt am Donnerstagabend (19. Dezember) um 19:45 Uhr den Einsatz zu einer bewusstlosen, verletzten Person in der Nähe eines Kiosks an der Einmündung Roisdorfer Straße / Kronenweg. Beim Eintreffen der Beamten versorgten Rettungskräfte den Mann bereits im Rettungswagen. An der Einsatzörtlichkeit stellten die Beamten eine Blutlache auf der Straße fest. Zeugen, die Angaben zur Entstehung der Verletzungen oder einem möglichen Ablaufgeschehen machen konnten, standen nicht zur Verfügung. Gegen 22:30 Uhr wurde die Kriminalpolizei des Rhein-Erft-Kreises von der Uniklinik Bonn über das Ableben der Person informiert, deren Identität inzwischen zweifelsfrei festgestellt werden konnte. (bm)

