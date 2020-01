Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 200102-3: Mann nach versuchtem Einbruch festgenommen - Kerpen

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Polizisten haben am Donnerstag (02. Januar) einen 50-jährigen Mann vorläufig festgenommen, da dieser versucht hatte, in ein Autohaus einzudringen.

Ein Zeuge (23) beobachtete gegen 00:45 Uhr, wie sich der 50-Jährige an den Außentüren eines Autohauses am Langenicher Ring zu schaffen machte. Da er einen Einbruchsversuch vermutete, rief er die Polizei. Die Beamten trafen den Verdächtigen am Tatort an einer Bushaltestelle an, wo er sich versteckt hatte. Er war gegenüber den Polizisten sehr aggressiv und zeigte keinerlei Kooperationsbereitschaft. Sie nahmen den erst kürzlich wegen eines räuberischen Diebstahls in Erscheinung getretenen 50-Jährigen vorläufig fest und leiteten ein Strafverfahren ein. (nh)

