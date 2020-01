Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss - Kerpen

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Ein 32-Jähriger Autofahrer durchbrach einen Holzzaun und kam in einem Graben zum Stehen.

Der junge Mann aus Bergheim fuhr am Dienstagabend (31. Dezember) gegen 23:00 Uhr auf der L361 in Kerpen-Horrem. In einem Kreisverkehr kam sein Fahrzeug von der Fahrbahn ab und fuhr über eine Verkehrsinsel. Anschließend überquerte der Pkw den Gehweg, durchbrach einen Holzzaun und kam erst dahinter in einem Graben zum Stillstand. Der Bergheimer verletzte sich schwer und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Dort ergaben sich Hinweise auf vorherigen Alkoholkonsum. Ein Arzt entnahm ihm eine Blutprobe. Die eingesetzten Polizeibeamten stellten seinen Führerschein und das stark beschädigte Auto sicher. Das Verkehrskommissariat in Hürth übernimmt die weiteren Ermittlungen. (db)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 02233 52-3305

Fax: 02233 52-3309

Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de



Original-Content von: Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell