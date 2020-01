Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: Verkehrsunfall mit vier Verletzten - Kerpen

Ein mit fünf Personen besetztes Auto kam von der Fahrbahn ab. Vier Insassen verletzten sich.

Der Verkehrsunfall ereignete sich am Mittwoch (01. Januar) gegen 01:50 Uhr. Ein 20-jähriger Grevenbroicher befuhr mit seinem Pkw die Hauptstraße in Kerpen-Horrem. In einem Kreisverkehr verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug. Dieses kam daraufhin von der Fahrbahn ab und blieb in einem Grünstreifen stehen. Ersten Ermittlungen zufolge war der junge Fahrzeugführer mit zu hoher Geschwindigkeit in den Kreisverkehr eingefahren. Eine 20-jährige Beifahrerin aus Bedburg verletzte sich bei dem Unfall schwer. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die übrigen drei Fahrzeuginsassen im Alter von 19-22 Jahren wurden leicht verletzt. Das stark beschädigte Unfallauto musste abgeschleppt werden. (db)

