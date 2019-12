Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 191230-3: Taxifahrer bestohlen - Hürth

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Mit einer dreisten Masche lockten Unbekannte einen 59-Jährigen zu einer Anschrift, an der der Name des Anrufers nicht verzeichnet ist.

Der 59-jährige Taxifahrer erhielt am Sonntag (29. Dezember) um 18:00 Uhr eine Auftragsfahrt vom Vogelsanger Weg aus. Dort angekommen, verschloss er den Wagen und ging zur Anschrift des vermeintlichen Anrufers. Auf dem Klingelschild fand er den angegebenen Namen nicht, worauf er zurück zu seinem Taxi ging. An diesem stellte er fest, dass Unbekannte zwischenzeitlich die Seitenscheibe eingeschlagen und eine Geldbörse entwendet hatten. Der Fahrer eines anderen Unternehmens erschien ebenfalls im Vogelsanger Weg und gab an, an gleicher Anschrift eine Person abholen zu müssen. Die hinzugerufenen Polizisten leiteten ein Strafverfahren ein. (bm)

