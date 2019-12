Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 191227-2: Ladendieb aufgehalten - Kerpen

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Zwei Männer haben am Montag (23. Dezember) geholfen, einen Dieb vor einem Drogeriemarkt festzuhalten.

Eine Zeugin (49) bemerkte gegen 11:30 Uhr einen Mann, der ein Parfüm aus der Warenauslage nahm und in einen Stoffbeutel steckte. Als sie den Mann ansprach, versuchte dieser den Drogeriemarkt an der Straße "Am Falder" zu verlassen. Ein Kunde (31) stellte sich dem 20-Jährigen in den Weg. Es kam zu einer Rangelei, in Folge derer der 31-Jährige stürzte. Er verletzte sich leicht. Der Parfümdieb flüchtete in Richtung Parkplatz. Durch Rufen der 49-Jährigen wurde ein 35-Jähriger aufmerksam. Er sah den flüchtenden Dieb und nahm die Verfolgung auf. Er konnte ihn stoppen und in den Drogeriemarkt zurückbringen. Dort warteten die Beteiligten auf das Eintreffen der hinzugerufenen Polizeibeamten. Sie leiteten ein Strafverfahren wegen räuberischen Diebstahls gegen den 20-Jährigen aus Kerpen ein. (bb)

