Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: Wohnungsbrand in Hochhaus

Erftstadt

Rhein-Erft-Kreis (ots)

In einer Wohnung im 10. Stock eines Hochhauses kam es aus bisher ungeklärter Ursache zu einem Brand. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Am Montag (23. Dezember) gegen 15:45 Uhr wurde der Brand in der Konrad-Adenauer-Straße gemeldet. Zu diesem Zeitpunkt befand sich keine Person in der Wohnung. Aufgrund der starken Rauchentwicklung mußten Personen aus mehreren Etagen ihre Wohnungen verlassen. Sie wurden während des Einsatzes in einem durch die F euerwehr bereitgestellten Bus untergebracht. Ein 59-jähriger Bewohner, welcher eine Wohnung oberhalb der Brandwohnung bewohnt, wurde durch das Einatmen von Rauchgasen leicht verletzt. Mehrere Wohnungen sind aufgrund von Wasserschäden nicht bewohnbar. Deren Bewohner wurden durch das Ordnungsamt der Stadt teilweise anderweitig untergebracht. Die Wohnung, in der es gebrannt hatte, wurde versiegelt und beschlagnahmt. (dh)

