POL-REK: 191223-1: 15-Jähriger mit gestohlenem Auto unterwegs - Frechen

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle trafen Polizisten auf einen 15-Jährigen, der am Steuer eines gestohlenen Autos saß.

Die Beamten kontrollierten am frühen Montagmorgen (23. Dezember) ein Fahrzeug "Auf dem Kreuzacker". Sie stellten fest, dass der Fahrer des Autos erst 15 Jahre alt war und folglich über keine gültige Fahrerlaubnis verfügte. Ein Drogenvortest zeigte an, dass der Jugendliche Betäubungsmittel konsumiert hatte. Weitere Ermittlungen ergaben, dass das Auto seit dem 01. Dezember als gestohlen gemeldet war. Mit dem Tatvorwurf konfrontiert, behaupteten der 15-Jährige und sein 16-jähriger Beifahrer, das Auto unverschlossen auf einem Parkplatz entdeckt zu haben. Die Polizisten leiteten ein Strafverfahren ein. Ein Arzt entnahm dem 15-Jährigen eine Blutprobe. Das gestohlene Auto stellten sie sicher. Die weiteren Ermittlungen dauern an. (nh)

