Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 191230-2: Festnahmen bei Fahrzeugkontrolle - Kerpen

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Streifenbeamte überprüften zwei Personen und ein Wohnmobil auf einem abgelegenen Parkplatz. Das Wohnmobil lag als gestohlen ein.

Während der Streifenfahrt bemerkten Streifenbeamte am Sonntag (29. Dezember) um 23:30 Uhr ein verdächtiges Wohnmobil auf dem Parkplatz des Bahnhofes in Kerpen-Buir. Dort, an der Brennerei, stand der Wagen, der mit polnischen Kennzeichen versehen war, neben zwei Personen. Das Wohnmobil lag als gestohlen ein. Das Pärchen (39m, 37w) aus Tönisvorst und Krefeld, gab sich unbeeindruckt und wurde vorläufig festgenommen. Das Wohnmobil stellten die Beamten sicher. Im Rahmen weiterer Ermittlungen stellte sich heraus, dass der 39-Jährige den Wagen unter Drogeneinfluss und nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis lenkte. Gegen beide leiteten die Polizisten Strafverfahren ein. (bm)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 02233 52-3305

Fax: 02233 52-3309

Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de



Original-Content von: Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell