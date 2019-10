Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Mann kam bei Arbeitsunfall ums Leben

Hagenow (ots)

In Hagenow ist am späten Mittwochnachmittag ein 51-jähriger Mann bei einem schweren Arbeitsunfall ums Leben gekommen. Der Vorfall ereignete sich gegen 17:20 Uhr auf einem Firmengelände. Zeugenaussagen zufolge soll der 51-Jährige aus noch ungeklärter Ursache von dem etwa drei Meter hohen Podest einer Arbeitsmaschine in die Tiefe gestürzt sein. Trotz Wiederbelebungsversuche eines Mitarbeiters, starb der 51-Jährige kurz darauf an der Unglücksstelle. Warum der Mann plötzlich von dem Podest abstürzte, konnte bislang noch nicht geklärt werden. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei hierzu dauern an.

