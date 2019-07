Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Celle

Westercelle- Einbrecher flüchtet vom Tatort

Celle (ots)

Vermutlich war es der heimkehrende Hausbewohner samt Familie, der am Sonntagabend um kurz vor 19:00 Uhr einen unbekannten Einbrecher dazu veranlasste zu flüchten, bevor er sein Werk vollenden konnte. Der Unbekannte hatte bereits eine Terrassentür des Einfamilienhauses im Maschweg aufgehebelt und hätte das Haus betreten können. Stattdessen floh er in unbekannte Richtung ohne etwas mitzunehmen. Der Täter selber wurde nicht gesehen, daher gibt es keine Beschreibung des Unbekannten. Hinweise von möglichen Zeugen nimmt die Polizei in Celle entgegen unter Telefon 05141/277-215.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Celle

- Pressestelle-

Birgit Insinger

Telefon: 05141-277-104

E-Mail: postfach-oea@pi-ce.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell