Polizei Coesfeld

POL-COE: Lüdinghausen, Telgengarten

Rettungswagen verschreckt Einbrecher

Coesfeld (ots)

Das Martinshorn eines Rettungswagens verscheuchte am Sonntag gegen 4 Uhr zwei Einbrecher. Die beiden Männer hatten zuvor mit einem Stein eine Schaufensterscheibe zu einem Lottogeschäft eingeschlagen. Durch das entstandene Loch waren sie in das Ladenlokal geklettert und befanden sich im Inneren, als ein Rettungswagen mit Martinshorn vor dem Gebäude entlang fuhr. Sie flüchteten in Richtung Ludgerusgrundschule. Beide werden als ca. 20-25 Jahre alt, ca. 170-180 cm groß, dunkel gekleidet mit über den Kopf gezogenen Kapuzen beschrieben. Zum Diebesgut konnten bislang keine Angaben gemacht werden. Die Polizei prüft den Zusammenhang zu einem weiteren versuchten Einbruch in der Nacht zum Sonntag in ein Schulgebäude. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Lüdinghausen zu melden, Tel. 02591/7930.

Rückfragen bitte an:



Polizei Coesfeld

Pressestelle



Telefon: 02541-14-290 bis -292

Fax: 02541-14-195

http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell