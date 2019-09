Polizei Coesfeld

POL-COE: Lüdinghausen, Lindenstraße

Fahranfänger unter Alkohol- und Drogeneinfluss

Coesfeld (ots)

Einen Fahranfänger, der sowohl unter Alkohol- als auch Btm-Einfluss stand, kontrollierten Polizisten am frühen Sonntagmorgen gegen 03.40 Uhr auf der Lindenstraße in Lüdinghausen. Im Rahmen der Kontrolle bemerkten die Beamten zunächst, dass der 18-jährige Lüdinghauser Alkohol getrunken hatte. Weiterhin fielen ihnen die geröteten Pupillen des jungen Mannes auf. Auch der durchgeführte Drogentest verlief positiv. Ihm wurde die Weiterfahrt bis zur vollständigen Ausnüchsterung untersagt. Die Bußgeldstelle wird nun entscheiden, was mit dem Führerschein des Fahranfängers passiert. Für Fahranfänger gilt bekanntlich die 0-Promille-Grenze.

