Polizei Coesfeld

POL-COE: Lüdinghausen, Selmer Straße, Seppenrader Straße/ Berauschte Fahrer gestoppt

Coesfeld (ots)

Polizisten haben am Sonntag (29. September, 0.40 Uhr) auf der Selmer Straße in Lüdinghausen sowie am Freitag (27. September, 22.16 Uhr) auf der Seppenrader Straße in Lüdinghausen zwei berauschte Autofahrer gestoppt.

Ein 30-jähriger Lüdinghauser wurde auf der Selmer Straße angehalten und machte bei der Kontrolle einen Eindruck, der auf den Konsum von Betäubungsmitteln schließen lässt. Auf der Wache wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Dem Mann drohen jetzt eine Geldstrafe und ein Fahrverbot sowie Punkte in der Verkehrssünderdatei.

Einen 24-jährigen Mann aus Herne hielten die Beamten auf der Seppenrader Straße an. Er gab Drogenkonsum zu. Außerdem besitzt er keinen Führerschein und der Wagen, mit dem er unterwegs war, hat technische Mängel. Die Beamten schrieben entsprechende Anzeigen.

Rückfragen bitte an:



Polizei Coesfeld

Pressestelle



Telefon: 02541-14-290 bis -292

Fax: 02541-14-195

http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell