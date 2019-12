Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - Einbrecher in der Weihnachtsnacht festgenommen

Osnabrück (ots)

Am ersten Weihnachtstag, gegen 0:10 Uhr, erhielt die Polizei über den Notruf Kenntnis von einem Wohnungseinbruch an der Lürmannstraße im Stadtteil Westerberg. Sofort eilten mehrere Streifenwagen zum Tatort. Im Nahbereich konnten die Beamten zwei Einbrecher festnehmen. Weitere Täter entkamen unerkannt. Die Einbrecher hatten zunächst gewaltsam ein Gartentor geöffnet, bevor sie eine Leiter ans Haus stellten und über ein Fenster ins Obergeschoss eindrangen. Bei den beiden festgenommenen Männern handelt es sich um kroatische Staatsbürger, 39 und 42 Jahre alt. Die Staatsanwaltschaft Osnabrück beantragte wegen Fluchtgefahr Haftbefehle für beide Männer, das Amtsgericht Osnabrück erließ diese.

Bei weiteren Ermittlungen stieß die Polizei im Umfeld des Tatortes auf einen Porsche Panamera, an dem falsche Kennzeichen angebracht waren. Die Kennzeichen wurden zuvor in Osnabrück entwendet. Im Fahrzeuginneren fanden die Beamten Einbruchwerkzeuge und weitere gestohlene Kennzeichen. Das Fahrzeug wurde beschlagnahmt. Die Ermittlungen wegen gewerbs- und bandenmäßigen Wohnungseinbruchdiebstahls dauern an.

Wer Hinweise zu der Tat in der Weihnachtsnacht geben kann, insbesondere auf flüchtige Täter/Innen, meldet sich bitte bei der Polizei unter der Rufnummer 0541/327-2215.

