POL-OS: Georgsmarienhütte: Wem gehört das Mountainbike?

Am 16.12.2019 wurden im Ortsteil Kloster Oesede, Straße Am Hang, zwei Fahrräder aufgefunden. Eines der Räder war zuvor in der Nähe entwendet worden und konnte bereits dem Besitzer zugeordnet werden. Die Polizei vermutet, dass das andere (abgebildete) Fahrrad ebenfalls aus einem Diebstahl stammt, die Tat bislang aber noch nicht gemeldet wurde. Die Ermittler des Polizeikommissariates in Georgsmarienhütte bitten um Hinweise auf den Besitzer des weißen Mountainbikes der Marke Bulls. Telefon: 05401/879500.

