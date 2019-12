Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Georgsmarienhütte - Unbekannte entfernen Deckel von Straßenablauf

Georgsmarienhütte (ots)

Ein 59-Jähriger befuhr am Samstagmorgen mit seinem Roller die Straße Stadtring in Richtung Schauenroth. Als er sich gegen 09.20 Uhr zwischen den Straßen Im Spell und Schauenroth befand, bemerkte er plötzlich, dass Unbekannte mehrere Deckel des Straßenablaufs entfernt hatten. Glücklicherweise gelang es dem Mann den Gefahrenstellen auszuweichen, ohne zu stürzen. Nun ermittelt die Polizei in Georgsmarienhütte wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und bittet Zeugen, die Hinweise geben können, sich unter der Rufnummer 05401/879500 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück

Mareike Edeler

Telefon: 01520/93 99 169

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell