Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - Einbruch in Beratungspraxis

Osnabrück (ots)

Eine Beratungspraxis an der Johannisstraße Ecke Schepelerstraße geriet am Samstagmorgen ins Visier eines Einbrechers. Ein etwa 25 Jahre alter Täter beschädigte die Eingangstür und verschaffte sich dadurch Zutritt zu den Räumlichkeiten. Als er diese gegen 05.30 Uhr verließ, beobachtete ihn eine Zeugin und alarmierte die Polizei. Der Unbekannte flüchtete in Richtung Schepelerstraße/Dammstraße und erlangte vermutlich kein Diebesgut. Der Mann hatte ein südländisches Erscheinungsbild und trug eine blau/grau-weiße Jacke mit einer Kapuze. Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder dem Täter geben können, melden sich bitte unter der Rufnummer 0541/327-2115 bei der Polizei in Osnabrück.

