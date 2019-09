Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden - Schuppen und Carport durch Feuer zerstört

Vreden (ots)

Am Samstagnachmittag zerstörte gegen 13.15 Uhr ein Feuer einen Fahrradschuppen und einen Carport auf dem Grundstück eines Mehrfamilienhauses an der Straße "Im Vree". Die Feuerwehr Vreden verhinderte ein Übergreifen der Flammen auf das Wohngebäude. Nach bisherigen Erkenntnissen können in einer Biotonne unsachgemäß entsorgte Aschereste zu dem Feuer geführt haben. Zur Schadenshöhe können zurzeit keine Angaben gemacht werden.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Borken

Pressestelle

Markus Hüls

Telefon: 02861-900-2203

http://www.polizei.nrw.de/borken/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell