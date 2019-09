Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken-Burlo - Mit Pkw überschlagen

Borken-Burlo (ots)

In der Nacht zum Sonntag kam gegen 03:40 Uhr ein Pkw auf dem Klosterdiek nach rechts von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug überschlug sich und kam auf den Rädern zum Stillstand. Am Wagen entstand Totalschaden. Die eingesetzten Beamten trafen an der Unfallstelle auf einen allein im Fahrzeug, auf dem Beifahrersitz sitzenden, 19-jährigen, stark alkoholisierten Mann aus Rhede. Er behauptete, dass er mit Freunden unterwegs war und er beim Unfall angegurtet auf dem Beifahrersitz gesessen habe. Die Freunde seien nach dem Unfall weggelaufen. Die Beamten zweifelten an seiner Version, zudem bei dem Unfall lediglich der Gurtstraffer am Fahrersitz ausgelöst hatte. Die Beamten untersagten die Weiterfahrt, stellten den Führerschein sicher und leiteten ein Strafverfahren ein. Für Untersuchungszwecke stellten sie das Mobiltelefon, die Oberbekleidung und das Fahrzeug sicher. Ein Arzt entnahm dem 19-Jährigen zwei Blutproben, um den Alkoholgehalt im Blut bestimmen zu können.

