Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Hilter - Zeugen nach "Parkplatzrempler" gesucht

Hilter (ots)

Auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes an der Münsterstraße ereignete sich am Samstagmittag eine Unfallflucht. Ein Autofahrer stieß zwischen 14 und 14.10 Uhr gegen einen schwarzen Ford Mondeo und verursachte einen Schaden in Höhe von ca. 2000 Euro. Anschließend entfernte sich der oder die Unbekannte, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Die Polizei in Dissen bittet Zeugen, aber auch den Verursacher, sich unter der Rufnummer 05421/921390 zu melden.

