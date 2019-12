Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Georgsmarienhütte - Einbruch am frühen Abend

Georgsmarienhütte (ots)

Am Sonntag brachen ein oder mehrere unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus an der Straße Untere Findelstätte ein. Zwischen 16:15 Uhr und 19:30 Uhr öffneten sie gewaltsam ein Küchenfenster und durchsuchten mehrere Räume im Haus. Die Polizeibeamten in Georgsmarienhütte suchen nach Hinweisen von Zeugen, die Beobachtungen machen konnten und denen verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind. Hinweise werden unter der Rufnummer 05401 879500 entgegengenommen.

