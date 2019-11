Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Pedelec-Fahrerin bei Verkehrsunfall in Hatten leicht verletzt

Delmenhorst (ots)

Am Donnerstag, 07. November 2019, gegen 12:00 Uhr, befuhr eine 55-Jährige aus Goldenstedt mit ihrem Kleintransporter die Astruper Straße in Richtung Astrup und wollte nach links in die Ringstraße abbiegen.

Zunächst ließ sie den Gegenverkehr passieren und bog dann ab. Dabei stieß sie mit einer 49-jährigen Pedelec-Fahrerin aus der Gemeinde Hatten zusammen, die den dortigen Radweg befuhr.

Die 49-Jährige stürzte und verletzte sich leicht. Sie wurde mit einem Rettungswagen in eine umliegende Klinik gebracht. Der Sachschaden wurde auf 1000 Euro geschätzt.

