Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Werne - Dreiste Diebe gingen ins Haus während Bewohner im Garten waren

Werne (ots)

Am Samstag ( 03.08.2019 ) in der Zeit zwischen 15:00 Uhr und 15:45 Uhr haben bislang unbekannte Täter durch eine unverschlossene Hoftür ein Einfamilienhaus in der Ottostraße betreten, während die beiden Bewohner sich im Garten aufhielten. Die dreiste Tat wurde erst einige Zeit später gegen 16:30 Uhr durch die Geschädigten entdeckt, als sie sich bei Rückkehr ins Haus über geöffnete Schänke, Schubladen und Geldbörsen wunderten. Die Täter erbeuteten einen geringen Bargeldbetrag sowie mehrere Armbanduhren und Schmuck.

Wer hat etwas Verdächtiges bemerkt? Hinweise bitte an die Polizei Werne unter der Rufnummer 02389 921 3420 oder unter 02303 921 0.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Unna

Telefon: 02303-921 1150

E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de

https://unna.polizei.nrw



Außerhalb der Bürodienstzeiten:

Leitstelle

Tel.: 02303-921 3535

Fax: 02303-921 3599

Email: poststelle.unna@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell