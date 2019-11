Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Fußgängerin bei Verkehrsunfall in Nordenham, OT Abbehausen, schwer verletzt +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Schwer verletzt wurde eine 18-jährige Fußgängerin am Donnerstag, 07. November 2019, gegen 6:15 Uhr, als sie die Butjadinger Straße überquerte und von einem Pkw erfasst wurde.

Eine 58-Jährige aus Nordenham war mit ihrem Pkw auf der Butjadinder Straße in Richtung Stollhamm unterwegs. Trotz des bevorrechtigten und herannahenden Pkws der 58-Jährigen, überquerte die 18-Jährige aus Königsbrunn die Fahrbahn und wurde vom Pkw erfasst.

Die 18-Jährige wurde vor Ort durch Rettungssanitäter versorgt und in eine umliegende Klinik gefahren. Am Pkw entstand Sachschaden in Höhe von etwa 2.500 Euro.

Personen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Nordenham unter der Telefonnummer 04731/9981-0 zu melden (1323623).

Rückfragen bitte an Daniela Seeger

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch

Pressestelle

Telefon: 04221-1559104

E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de

Internet: www.polizei-delmenhorst.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell