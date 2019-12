Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Gullideckel auf Fahrzeug gelegt/ Zeugen gesucht

Geilenkirchen (ots)

Bislang unbekannte Personen legten am Donnerstag (5. Dezember), zwischen 20.45 Uhr und 22 Uhr, einen Gullideckel auf die Kofferraumhaube eines parkenden Pkw. Den Gullideckel hatten sie zuvor in der Nähe aus der Fahrbahn ausgehoben. Wer hat die Tat beobachtet oder kann Angaben zu dem oder den Tätern machen? Hinweise zu diesem Fall nimmt das Kriminalkommissariat der Polizei in Geilenkirchen entgegen, Telefon 02452 920 0.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg

Pressestelle

Telefon: 02452 / 920-0

E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell