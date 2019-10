Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Neckarstadt: Mann leistet bei Polizeieinsatz Widerstand

Mannheim (ots)

Wegen des Verdachts des Widerstands gegen Polizeibeamte ermittelt derzeit der Bezirksdienst des Polizeireviers Neckarstadt gegen einen 34-jährigen Mann.

Am Dienstagabend, gegen 20:20 Uhr wurde der Polizei in einem Mehrfamilienhaus in der Hochuferstraße ein Randalierer gemeldet. Angeblich versuchte ein Mann, eine Wohnungstür einzutreten. Sofort machten sich mehrere Funkwagen auf den Weg zum Einsatzort. Vor Ort gestaltete sich die Situation unübersichtlich, weswegen zunächst einmal die Streitparteien getrennt werden sollten. Im Zuge der polizeilichen Maßnahmen griff der 34-Jährige zwei Beamte an. Um weitere Angriffe zu verhindern, setzte eine Funkwagenbesatzung des Reviers Innenstadt daraufhin Pfefferspray ein. Daraufhin konnte der völlig außer sich Geratene geschlossen und zum Revier gebracht werden. Auf dem Weg dorthin wurde er zudem beleidigend.

Der Beschuldigte wird sich gleich auf mehrere Strafanzeigen einstellen müssen.

