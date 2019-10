Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schwetzingen/Rhein Neckar Kreis: Linksabbieger auf B 291 aufgefahren - 2 leicht Verletzte

Schwetzingen (ots)

Am Dienstagabend, gegen 18.00 Uhr, befuhr ein 39jähriger Mazda Fahrer, von Schwetzingen kommend, die B 291 / Hockenheimer Landstraße in Fahrtrichtung Hockenheim. Aus bislang noch nicht geklärter Ursache fuhr er einem, nach links in einen Waldweg, abbiegenden Pkw VW eines 36Jährigen auf. Durch den Zusammenprall wurde der Mazda auf die Grasnarbe abgewiesen, rutschte eine dortige Böschung hinunter, wobei sich das Fahrzeug mehrfach überschlug und auf dem Dach liegen blieb. Beide Fahrzeuglenker wurden leicht verletzt und vorsorglich in umliegende Krankenhäuser verbracht. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Für die Dauer der Unfallaufnahme und Räumarbeiten musste die Hockenheimer Landstraße bis ca. 20.50 Uhr voll gesperrt werden. Die Verkehrsunfallaufnahme Mannheim hat die Ermittlungen übernommen.

