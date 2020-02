Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim: Wohnungseinbruch; Zeugen gesucht

Sinsheim (ots)

Bei einem Einbruch am Freitag, zwischen 13 Uhr und 19.15 Uhr, in eine Wohnung in der Richard-Wagner-Straße wurden Schmuck sowie ein Laptop und ein I-Pad im Gesamtwert von mehreren tausend Euro entwendet. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst, Tel.: 0621/174-4444 oder mit dem Polizeirevier Sinsheim, Tel.: 07261/690-0 in Verbindung zu setzen.

