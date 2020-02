Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Dossenheim, Rhein-Neckar-Kreis: Autofahrer erfasst querende Radfahrerin - Pressemitteilung 2

Dossenheim (ots)

Am Samstagnachmittag kam es auf der K 4142 in Richtung Dossenheim zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einer jungen Radfahrerin. Trotz sofort eingeleiteter Rettungsmaßnahmen erlag das Mädchen ihren Verletzungen.

Der Fahrer eines BMW fuhr um kurz vor 15:30 Uhr auf der Kreisstraße in Richtung Dossenheim, als die Fahrradfahrerin die Straße über einen Radweg queren wollte. Bei dem Zusammenstoß wurde das Mädchen schwer verletzt. Noch an der Unfallstelle wurden Reanimationsmaßnahmen eingeleitet und die Verletzte anschließend mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Dort erlag sie wenig später den erlittenen Verletzungen.

Die Beamten des Verkehrsdienstes Heidelberg haben umgehend die Ermittlungen am Unfallort aufgenommen. Das Auto des Unfallbeteiligten wurde sichergestellt, dieser zog sich lediglich eine leichte Verletzung an der zu. Die Unfallursache, sowie der genaue Hergang sind Ermittlungssache.

Während der Unfallaufnahme, sowie der Landung des Rettungshubschraubers, war die K 4142 zwischen der Autobahnabfahrt Dossenheim und dem Kreisverkehr Randstraße bis 18.25 Uhr voll gesperrt. Eine örtliche Umleitung wurde eingerichtet.

