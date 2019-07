POL-ME: Mehrere Autos bei Heckenbrand beschädigt: Schaden von rund 100.000 Euro - Velbert - 1907151

Polizei Mettmann

Mettmann (ots)

Am späten Freitagnachmittag (26. Juli 2019), gegen 17:50 Uhr, wurden Feuerwehr und Polizei in Velbert-Mitte zu einem Großbrand gerufen. Ein Heckenbrand an der Hofer Heide hatte sich schnell ausgebreitet und mehrere Fahrzeuge in Flammen gesetzt. Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von etwa 100.000 Euro.

Noch vor Eintreffen der Einsatzkräfte versuchten Anwohner erfolglos, die Flammen mit eigenen Mitteln zu löschen. Eine rund 20 Meter lange Hecke stand in voller Ausdehnung in Flammen und setzte auch drei Autos in Brand: Ein VW Golf, ein Opel Corsa und ein Ford S-Max brannten komplett aus, vier weitere Fahrzeuge erlitten Beschädigungen durch die Hitzeeinwirkung.

Durch die bei dem Brand entstandene Hitze wurden darüber hinaus die Fensterscheibe eines Wohnhauses sowie die Seitenwand einer Garage beschädigt. Auch ein Stück Gartenzaun eines weiter entfernten Wohnhauses erlitt Schaden aufgrund des starken Funkenflugs.

Rund eineinhalb Stunden war die Feuerwehr Velbert mit mehreren Trupps im Einsatz, um den Großbrand unter Kontrolle zu bekommen und eine weitere Ausbreitung zu verhindern. Personenschaden entstand keiner. Nach aktuellen Erkenntnissen war der fahrlässige Umgang mit einem Unkrautbrenner Auslöser für den Brand.

