Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Oberkirch, B 28 - Hoher Sachschaden nach Vorfahrtsverletzung

Oberkirch (ots)

Zwei stark beschädigte Autos und ein damit verbundener Sachschaden von über 25.000 Euro sind die Bilanz einer Kollision am Donnerstagmorgen an der Einmündung der Raiffeisenstraße zur B 28. Ein 59 Jahre alter Mercedes-Fahrer wollte dort kurz nach 9 Uhr auf die B 28 einbiegen und kollidierte mit einem in Richtung Appenweier herannahenden Opel eines 33-Jährigen. Beide Autofahrer kamen mit dem Schrecken davon. Die beiden Fahrzeuge mussten an den Abschlepphaken.

