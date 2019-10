Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Oberbeuern - Angebranntes Essen

Oberbeuern (ots)

Ein auf dem Herd vergessener Topf mit Speiseresten sorgte am Donnerstagmorgen für einen Einsatz der Feuerwehr Baden-Baden. Durch einen aufmerksamen Nachbarn konnte das Signal des Rauchmelders sowie starke Rauchentwicklung aus der Wohnung in der Straße "An der Bildeiche" festgestellt werden. Die Feuerwehr nahm daraufhin den Topf vom Herd und lüftete die Wohnung. Durch den Brand wurde weder jemand verletzt, noch kam es zu einem Sachschaden.

