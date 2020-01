Polizeiinspektion Rostock

POL-HRO: Spiel der 3. Liga F.C. Hansa Rostock gegen den Halleschen FC und Versammlung "Rostock for Future" am 24.01.2020 Informationen zu Verkehrseinschränkungen

Am Freitag, den 24. Januar 2020, wird um 19:00 Uhr im Ostseestadion das Fußballspiel zwischen dem F.C. Hansa Rostock und dem Halleschen FC angepfiffen. Ab 15.00 Uhr beginnt in der Innenstadt die Versammlung mit dem Thema "Klimastreik: Kohleausstieg, Klimanotstand und Feuer in Australien", die im Zusammenhang mit der globalen "Fridays for Future" - Bewegung steht.

Um einen reibungslosen Verkehrsverlauf in der Stadt und eine sichere An- und Abreise der Fußballfans zu gewährleisten sind auch verkehrseinschränkende Maßnahmen notwendig.

Am Freitag, den 24. Januar 2020, werden im Zusammenhang mit dem Fußballspiel folgende Parkplätze und Straßen für den Fahrzeugverkehr gesperrt:

- ab 13:00 Uhr: Albrecht-Kossel-Platz und drei Parkreihen des Parkplatzes "Nordex"

- ab 15.00 Uhr: Schillingallee, ab Höhe Ernst - Heydemann - Straße bis einschließlich Platz der Jugend

Es ist zu beachten, dass in diesem Bereich auch das Parken ab 10:00 Uhr verboten ist.

Die Anwohner werden gebeten, unbedingt die Beschilderung in diesen Bereichen zu beachten!

Die Versammlung erstreckt sich wie folgt:

Kröpeliner Tor - Kröpeliner Straße - Kuhstraße - Lange Straße - Breite Straße - Uniplatz - Kröpeliner Straße - Am Ziegenmarkt - Vorplatz Marienkirche - Neuer Markt - Steinstraße - August-Bebel-Straße - Schwaansche Straße - Uniplatz - Kröpeliner Straße - Kröpeliner Tor.

Hierbei ist mit temporären Einschränkungen im Fahrzeugverkehr zu rechnen.

