Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Folgemeldung zum schweren Unfall bei Holzhausen: Offenbar zehn Verletzte bei Frontalzusammenstoß

Kassel (ots)

(Beachten Sie zu dem Unfall bitte auch unsere heute, um 8:51 Uhr, unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/44143/4394984 veröffentlichte Erstmeldung.)

Immenhausen-Holzhausen (Landkreis Kassel): Wie die am Unfallort eingesetzten Streifen der Polizeistation Hofgeismar und des Polizeireviers Nord berichten, handelt es sich offenbar um einen Frontalzusammenstoß zweier Kleintransporter, in denen jeweils mehrere Personen saßen. Nach ersten Erkenntnissen sind dabei zehn Menschen verletzt worden, drei von ihnen offenbar schwer. Aktuell dauern die Rettungsarbeiten an der Unfallstelle noch an. In beiden beschädigten Fahrzeugen ist gegenwärtig jeweils noch eine Person eingeschlossen.

Die Unfallstelle befindet sich in einer Senke zwischen Holzhausen und dem Abzweig zur K 39 nach Hohenkirchen. Aktuell ist die L 3232 in diesem Bereich voll gesperrt.

Wir berichten nach.

