Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Viernheim

BAB 659: BMW-Fahrer bremst Opel-Fahrer aus. Eine Person leicht verletzt. Zeugen gesucht!

Viernheim / BAB 659 (ots)

Am Samstagabend, gegen 18.20 Uhr, befuhr ein 53-Jähriger mit seinem Opel Corsa die BAB 659 in Fahrtrichtung Weinheim. Nach der AS Viernheim-Ost überholte er einen Pkw. Während des Überholvorgangs fuhr ihm ein BMW-Fahrer dicht auf und drängelte. Der Opel-Fahrer wechselte nach dem Überholvorgang auf den rechten Fahrstreifen, der zweispurig ausgebauten Autobahn. Der BMW-Fahrer überholte dann den Opel und wechselte ebenfalls auf den rechten Fahrstreifen. Nach wenigen Augenblicken bremste der BMW-Fahrer sein Fahrzeug stark ab. Der Opel-Fahrer musste auszuweichen, um eine Kollision zu vermeiden und geriet ins Schleudern. Er prallte zunächst in die links befindlichen Betongleitwände, bevor er über die gesamte Fahrbahn zurückschleuderte. Der Fahrer wurde leicht verletzt und zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. An seinem Fahrzeug entstand ein Sachschaden von rund 4.000 Euro. Der BMW-Fahrer fuhr weiter ohne sich um den Schaden zu kümmern. Nach Zeugenangaben soll es sich um einen dunkeln 3er BMW gehandelt haben. Zeugen werden gebeten sich mit dem Autobahnpolizeirevier Mannheim unter Tel.: 0621/47093-0 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim

Michael Neider

Telefon: 0621 174-2333

E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

