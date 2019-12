Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Auffahrunfall - Motorradfahrer stürzt

Kaiserslautern (ots)

Ein 16-Jähriger fuhr am Donnerstagmorgen mit seinem Leichtkraftrad in Richtung Innenstadt. An der Kreuzung Kaiserbergring bog er links in die Alex-Müller-Straße ab. Nach dem Abbiegevorgang musste er abbremsen, um einem PKW das Einfahren zu ermöglichen. Das erkannte ein 23-Jähriger, der hinter dem Leichtkraftfahrer unterwegs war, zu spät und fuhr dem 16-Jährigen hinten auf. Dieser stützte von seiner Maschine und zog sich leichte Verletzungen zu. Ein Krankenwagen brachte ihn ins Krankenhaus. Beide Fahrzeuge wurden leicht beschädigt. |slc

