Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Dieb festgehalten

Kaiserslautern (ots)

Zeugen in einem Drogeriemarkt in der Königstraße beobachteten am Donnerstagnachmittag einen 19-Jährigen, der mehrere kosmetische Produkte in seinem Rucksack verschwinden ließ. Nachdem der Dieb einen geringwertigen Artikel an der Kasse bezahlt hatte, verließ er den Kassenbereich, ohne jedoch die Waren im Rucksack zu bezahlen. Am Ausgang wurde er von den beiden Zeugen festgehalten. Da er die Filiale weiterhin verlassen wollte, sperrten die Zeugen die Eingangstür zu. Hiernach bedrohte und nötigte er die Angestellten im Laden. Beim Eintreffen der Polizei konnte der Mann durchsucht werden. In seiner Jackentasche fanden die Polizisten neben dem Diebesgut ein Küchenmesser. Gegen ihn wird nun ermittelt. |slc

