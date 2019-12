Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Heimwerker bohrt in Gasleitung

Kaiserslautern (ots)

Polizei- und Feuerwehreinsatz in der Erfurter Straße: Ein 56-Jähriger, welcher als Heimwerker am Donnerstagnachmittag in seiner Wohnung tätig war, hatte beim Bohren in eine Wand, unwissend die dortige Gasleitung angebohrt.

Kurze Zeit später bemerkte er Gasgeruch und verständigte die Feuerwehr. Die 20 Anwohner des Mehrparteienhauses wurden allesamt von der Feuerwehr evakuiert. Die Einsatzkräfte konnte die Quelle ausfindig machen und das Gas umgehend abstellen. Eine Lüftung der betroffenen Hausbereiche durch die Feuerwehr bewirkte eine schnelle Verflüchtigung des Gases. Die anschließende Gasmessung zeigte nahezu wieder den Normwert an. Personen- oder bedeutende Sachschäden sind nicht entstanden. |slc

